Орел, мавпа і краб: NASА показало галактику і туманності, схожі на тварин (відео)
19:05, 09 липня 2018Наука та IT
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Так, на відео можна побачити туманності "Орла", "Голови мавпи" і навіть "Ската". Також є і галактика "Миші", туманності "Тарантула", "Краба", "Мурахи".
Є на відео і туманність "Голова коня" / скріншот
NASА підготувало цікаву підбірку фото, зроблених за допомогою телескопа "Хаббл" - можна побачити туманності і галактики, дивно схожі на тварин.
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Так, на відео можна побачити туманності "Орла", "Голови мавпи" і навіть "Ската". Також є і галактика "Миші", туманності "Тарантула", "Краба", "Мурахи".
Animal lover? Here are @NASAHubble views of nebulas, galaxies and other phenomena named for animals across the celestial universe. See these and more by following the telescope on @Instagram: https://t.co/jn1xZB5nRHpic.twitter.com/ouoYphp7sL— NASA (@NASA) July 8, 2018
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