Орел, мавпа і краб: NASА показало галактику і туманності, схожі на тварин (відео)

Так, на відео можна побачити туманності "Орла", "Голови мавпи" і навіть "Ската". Також є і галактика "Миші", туманності "Тарантула", "Краба", "Мурахи".

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