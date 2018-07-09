Орел, мавпа і краб: NASА показало галактику і туманності, схожі на тварин (відео)

19:05, 09 липня 2018
Наука та IT
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Є на відео і туманність "Голова коня" / скріншот

NASА підготувало цікаву підбірку фото, зроблених за допомогою телескопа "Хаббл" - можна побачити туманності і галактики, дивно схожі на тварин.

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Так, на відео можна побачити туманності "Орла", "Голови мавпи" і навіть "Ската". Також є і галактика "Миші", туманності "Тарантула", "Краба", "Мурахи".

Раніше астрономи заявили про існування дев'ятої планети Сонячної системи.

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Теги: #галактика#туманність