На Запоріжжі рятують могильник Мамай-Гора: знахідки археологів спростовують теорію російських вчених (відео)

Сантиметр за сантиметром археологи відвойовують у стихії ранні скіфські та пізні ногайські поховання.

На Запоріжжі археологи рятують могильник Мамай-Гора.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, спеціалісти рятують пам’ятку від води, яка забирає берег і могили, а ще - рятують від чорних копачів. Якщо немає техніки - копають вручну. Держава участі у збереженні свого культурного надбання не бере.

«Близько 400 метрів берегової лінії пішло за 30 років нашої роботи тут. Велика кількість пам’яток виявилися знищеними внаслідок дії хвиль. Але значну частину ми встигли врятувати», – каже керівник археологічної експедиції Запорізького національного університету Генадій Тощев.

До робіт на Мамай-Горі залучаються студенти та волонтери. Сантиметр за сантиметром археологи відвойовують у стихії ранні скіфські та пізні ногайські поховання. Останні знахідки спростовують теорію російських науковців про Дике Поле, на якому буцімто ніхто не проживав.