NASA представило космонавтів, які полетять на МКС на пілотованих кораблях

На реалізацію програми NASA виділило понад $8 млрд.

NASA назвало імена космонавтів, які першими полетять на космічних кораблях Dragon компанії SpaceX і CTS-100 Starliner компанії Boeing. Про це американське космічне агентство повідомило на своєму сайті.

На кораблі Dragon до Міжнародної космічної станції вирушать Віктор Гловер, Майк Хопкінс, Боб Бенкен і Дог Харлі. На Starliner до МКС полетять Джон Кассада, Суніта Вільямс, Ерік Боу, Кріс Фергюсон і Ніколь Амапу-Манн.

Безпілотний політ Crew Dragon на МКС заплановано на листопад 2018 року, а в квітні 2019 року за ним послідує політ з астронавтами на борту. CTS-100 Starliner відправиться у перший безпілотний політ в кінці 2018 або початку 2019-го, з астронавтами - влітку 2019 року.

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Запуски кораблів передбачені програмою розвитку приватних пілотованих космічних кораблів. На реалізацію програми NASA виділило понад $8 млрд.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ дізналися вартість туристичного польоту в космос на кораблі від Blue Origin.