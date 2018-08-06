У Китаї створили штучну шкіру для моніторингу стану здоров'я
Китайські вчені створили штучну кольорову електронну шкіру на основі графену, яка може функціонувати як переносний електронний пристрій.
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Як повідомляє «Сіньхуа», нова розробка, що отримала назву e-skin, може може функціонувати як пристрій для моніторингу стану здоров'я. Статтю про винахід оприлюднено в журналі ACS Nano.
У пристрої використовується тонкий, гнучкий та еластичний електронний матеріал, який імітує шкіру людини і може відчувати тиск, температуру і натяг.
Відзначається, що графен - надтонка речовина, що відрізняється чудовою гнучкістю і провідністю. Воно є ідеальним матеріалом для електронної шкіри.
Фахівці з китайського університету Цінхуа продемонстрували графенову електронну шкіру із застосуванням технології лазерного скрайбування.
Електронна шкіра може бути прикріплена до людської шкіри, а також до масок або горла для вимірювання сигналів тіла, включаючи дихання, серцебиття і голос. Вона проявляє високу чутливість і довготривалу стабільність, витримує високу температуру і зручна для носіння.
Вчені переконані, що електронна шкіра має колосальні потенційні можливості для застосування в області охорони здоров'я та штучного інтелекту.
Як повідомляв УНІАН, біоінженери впритул наблизилися до друку людських органів. У січні вчені з Великобританії створили методику 3D-друку тканин людського організму.