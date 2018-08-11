Почалося найбільш доленосне сонячне затемнення 2018 року

В Україні не видно останнє затемнення цього року, але відчути на собі його наслідки зможуть всі мешканці Землі.

11 серпня 2018 року з 11:02 по 14:30 відбувається одне з найбільш доленосних і впливових сонячних затемнень 2018 року. Це сонячне затемнення буде останнім у 2018 році. Його зможуть спостерігати жителі Монголії, Казахстану і північного сходу Китаю, а також Скандинавії, Гренландії і в північній частині Канади. Пік затемнення очікується о 12:46.

Протягом року на Землі може відбуватися від 2 до 5 сонячних затемнень. У 2018 році люди в деяких частинах планети бачили вже два затемнення – 15 лютого і в п'ятницю 13 липня.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами астрологів, затемнення буде сприятливим для фінансових справ і творчості, але може стати складним випробуванням для тих, хто перебуває в нездорових стосунках.

Сонячне затемнення 11 серпня: чого ні в якому разі не можна робити

Сонячне затемнення 11 серпня: що чекає кожен знак зодіаку, Левам і Водоліям загрожує небезпека

Гроші та подорожі: як сонячне затемнення 11 серпня вплине на кожен знак зодіаку