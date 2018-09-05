Чарівник нашого часу: художник з Голландії створює скульптури, які рухаються від сили вітру (відео)
12:19, 05 вересня 2018Наука та IT
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Художник з Голландії Тео Янсен протягом багатьох років створює складні кінетичні скульптури.
Художник з Голландії створює скульптури, які рухаються від сили вітру
Нещодавно скульптор представив свого нового «пляжного звіра».
Пристрій, що отримав назву Uminami, складається зі скотчу, тросів і палиць.
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Механізм пересувається пляжем від сили вітру і нагадує величезну гусеницю.
Свої кінетичні скульптури Тео Янсен створює вже майже 30 років.
Виготовляє їх з пластикових трубочок, пляшок, поліетилену, брусків дерева і скотча.
Ці механізми поки не мають практичного застосування, але є геніальними витворами мистецтва.
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