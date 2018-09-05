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Чарівник нашого часу: художник з Голландії створює скульптури, які рухаються від сили вітру (відео)

12:19, 05 вересня 2018
Наука та IT
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Пристрій, що отримав назву Uminami, складається зі скотчу, тросів і палиць.

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Механізм пересувається пляжем від сили вітру і нагадує величезну гусеницю.

Свої кінетичні скульптури Тео Янсен створює вже майже 30 років.

Виготовляє їх з пластикових трубочок, пляшок, поліетилену, брусків дерева і скотча.

Ці механізми поки не мають практичного застосування, але є геніальними витворами мистецтва.

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Теги: #наука#незвичайне мистецтво#вражаючі винаходи