Чарівник нашого часу: художник з Голландії створює скульптури, які рухаються від сили вітру (відео)

Художник з Голландії Тео Янсен протягом багатьох років створює складні кінетичні скульптури.

Нещодавно скульптор представив свого нового «пляжного звіра».

Пристрій, що отримав назву Uminami, складається зі скотчу, тросів і палиць.

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Механізм пересувається пляжем від сили вітру і нагадує величезну гусеницю.

Свої кінетичні скульптури Тео Янсен створює вже майже 30 років.

Виготовляє їх з пластикових трубочок, пляшок, поліетилену, брусків дерева і скотча.

Ці механізми поки не мають практичного застосування, але є геніальними витворами мистецтва.