Власники нових iPhone поскаржилися на неанонсовану функцію
Функція покращення знімків фронтальної камери на нових iPhone XS і iPhone XS Max залишила незадоволеними багатьох користувачів.
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Про це повідомляє Business Insider, назвавши проблему "б'ютігейтом" (по аналогії з "бендгейтом" - скандалом зі згинанням iPhone 6 Plus), передає Економічна правда. При зйомці обличчя на фронтальну камеру нових моделей знімок виходить світлішим і у більш теплих кольорах. При бажанні це можна виправити обробкою.
А ось надмірно згладжену шкіру обличчя виправити вже не вийде. У підсумку деталізація знімків на нових моделях гірша, ніж на старих.
Більш того, цю функцію неможливо відключити. Про це не говорилося на презентації Apple, не згадується про функцію і в описі пристроїв на офіційному сайті компанії.
За даними 9To5Mac, Apple вже зв'язалася з одним із авторів скарг - блогером Абдулом Дремалі. Він повідомив, що компанія почала активно працювати над вирішенням проблеми.
Як повідомляв УНІАН, iPhone Xs, iPhone Xs Max і Apple Watch Series 4 з'являться у роздрібних мережах в Україні 19 жовтня 2018 року.