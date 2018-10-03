У Стокгольмі назвуть імена нобелівських лауреатів у галузі хімії (відео)

У Швеції сьогодні оголосять імена науковців, які отримають Нобелівську премію з хімії.

Напередодні за прогрес у розвитку лазерних технологій Нобелівська премія у галузі фізики дісталася відразу трьом науковцям – американцю Артуру Ашкіну, французу Жерару Муру та канадійці Донні Стрікленд.

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Стрікленд стала першою жінкою за 55 років і третьою за всю понад сторічну історію нагородження, якій вдалося отримати Нобеля з фізики.

Лауреатів оголосять після обіду. А от за день стане відомо хто отримає премію миру.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Нобелівську премію з хімії вручили розробникам технології заморожування молекул. Завдяки цій технології вчені після миттєвого заморожування молекули можуть вивчати її, не порушуючи природної форми.