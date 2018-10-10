Результати дослідження PwC: харківський ІТ-ринок демонструє стрімке зростання



Kharkiv IT Cluster ініціював масштабне дослідження ринку IT-індустрії регіону, яке було проведено за підтримки міжнародних консалтингових компаній PricewaterhouseCoopers Advisory та IRS Group.

Згідно з отриманими даними, Харків знаходиться на другому місці за чисельністю IT-фахівців, поступаючись лише Києву. У технологічній індустрії працюють близько 25 тисяч осіб, що складає 14% від загальної кількості фахівців по Україні, причому три чверті з них займаються безпосередньо розробкою програмного забезпечення.

За 3 роки роботи Kharkiv IT Cluster став фактором, що об’єднує більшу частину впливових гравців IT-індустрії міста. З 450 технологічних компаній Харкова понад 40 входять до складу організації. Таким чином, Kharkiv IT Cluster об’єднує більше 7500 співробітників галузі регіону. В цілому розміри представлених на ринку бізнесів варіюються від мікрокомпаній до 20 співробітників до великих корпорацій з чисельністю в понад 600 осіб.

Більшість з них є аутсорсинговими і працюють на закордонні ринки. Основним замовником продуктів і послуг виступають США, на які припадає 65% експорту, за ними йдуть країни Європи (25%), Близького Сходу (5%), Азії (3%), Австралії (2%).

Ринок IT-продуктів і послуг Харкова стрімко зростає. Відповідно до макроекономічної моделі, збудованої PwC, IT-індустрія регіону за найближчі 8 років зросте вдвічі і до 2025 року досягне 1.85 мільярдів USD.

Виконавчий директор харківського IT-кластеру Ольга Шаповал заявляє: «Сьогодні IT-індустрія генерує 5 мільярдів гривень, з яких 43% йдуть до місцевих бюджетів. Робота Kharkiv IT Cluster з просування Харкова як ІТ-локації допоможе підвищенню ефективності продажів ІТ-компаній, що стане запорукою подальшого розвитку індустрії і зростання надходжень до бюджету».