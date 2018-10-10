Результати дослідження PwC: харківський ІТ-ринок демонструє стрімке зростання
Kharkiv IT Cluster ініціював масштабне дослідження ринку IT-індустрії регіону, яке було проведено за підтримки міжнародних консалтингових компаній PricewaterhouseCoopers Advisory та IRS Group.
Згідно з отриманими даними, Харків знаходиться на другому місці за чисельністю IT-фахівців, поступаючись лише Києву. У технологічній індустрії працюють близько 25 тисяч осіб, що складає 14% від загальної кількості фахівців по Україні, причому три чверті з них займаються безпосередньо розробкою програмного забезпечення.
За 3 роки роботи Kharkiv IT Cluster став фактором, що об’єднує більшу частину впливових гравців IT-індустрії міста. З 450 технологічних компаній Харкова понад 40 входять до складу організації. Таким чином, Kharkiv IT Cluster об’єднує більше 7500 співробітників галузі регіону. В цілому розміри представлених на ринку бізнесів варіюються від мікрокомпаній до 20 співробітників до великих корпорацій з чисельністю в понад 600 осіб.
Більшість з них є аутсорсинговими і працюють на закордонні ринки. Основним замовником продуктів і послуг виступають США, на які припадає 65% експорту, за ними йдуть країни Європи (25%), Близького Сходу (5%), Азії (3%), Австралії (2%).
Ринок IT-продуктів і послуг Харкова стрімко зростає. Відповідно до макроекономічної моделі, збудованої PwC, IT-індустрія регіону за найближчі 8 років зросте вдвічі і до 2025 року досягне 1.85 мільярдів USD.
Виконавчий директор харківського IT-кластеру Ольга Шаповал заявляє: «Сьогодні IT-індустрія генерує 5 мільярдів гривень, з яких 43% йдуть до місцевих бюджетів. Робота Kharkiv IT Cluster з просування Харкова як ІТ-локації допоможе підвищенню ефективності продажів ІТ-компаній, що стане запорукою подальшого розвитку індустрії і зростання надходжень до бюджету».
Незважаючи на те, що у харківського регіону поки що немає чітко визначеної галузевої спеціалізації в IT, вже можна простежити вектори, в яких працює більшість технологічних компаній. Так, ігрова індустрія є лідером за популярністю, за нею йдуть медицина і охорона здоров’я, страхування, реклама і медіакомунікації, освіта, фінанси та телекомунікації. Подібні проекти розробляються виключно для зарубіжних замовників, і завдяки їм росте рівень експертизи місцевих розробників. Крім того, Харківський IT-кластер спільно з компанією Vodafone Україна і Харківською міською радою ініціювали проект Vodafone Smart City, першу в Україні програму з впровадження «розумних» рішень в інфраструктуру міста.