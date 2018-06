Комп'ютерна програма обійшла людину в умінні розбиратися в людях

Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, передає РИА Новости.

Читайте такожВчені виявили, де у мозку людини розміщено совість

"Здатність судити про особливості особистості тієї чи іншої людини є наріжним каменем нашого суспільного життя, починаючи з тих соціальних дій, які ми робимо кожен день, і закінчуючи довгостроковими рішеннями, такими як на кому одружуватися, кому довіряти, кого наймати на роботу або вибирати президентом. Результати роботи подібних алгоритмів можуть помітно допомогти нам робити правильний вибір", - розповідає Девід Стиллвэлл (David Stillwell) з Кембриджського університету (Великобританія).

Стиллвэлл і його колега по ВУЗу Міхал Косинські вже кілька років працюють над створенням алгоритмів, які дозволяли б комп'ютеру досить точно визначати деякі риси характеру і особистості людини по тому, як він себе веде в соціальних мережах.

Приміром, у 2013 році вони представили програму, яка практично безпомилково вгадувала вік, расу, статеву орієнтацію, IQ і багато інших рис користувачів Facebook, орієнтуючись тільки на їх "лайки". Самих учених подібний результат одночасно приємно здивував і стривожив - настільки точна робота алгоритму вказала на вразливість персональних даних в соціальних мережах, які шахраї можуть гіпотетично використовувати для отримання вигоди.

У новій роботі Косинські і Стиллвэлл пішли далі - вони створили ще одну версію програми, яка аналізувала вміст "лайкнутих" повідомлень в Facebook і визначала риси характеру користувачів мережі за п'ятьма критеріями: ступенем їх доброзичливості, відкритості, сумлінності, емоційної стабільності і екстраверсії. Ці пункти входять в так звану "Велику п'ятірку" - модель особистості людини, яку західні психологи практично повсюдно використовують для наукових і соціальних досліджень.

Для перевірки роботи цього алгоритму вчені створили спеціальний додаток-гру для Facebook, яка пропонувала користувачам відповісти на кілька десятків питань про їхні погляди на життя і переконання, а також оцінити риси характеру одного або кількох друзів у соціальній мережі. У загальній складності це додаток, myPersonality, скачало 87 тисяч добровольців, приблизно 17 тисяч з яких були взаємними друзями в соцмережі і знайомими у реальному житті.

Порівнюючи результати самоанкетування, передбачення програми та оцінки друзів, вчені дійшли вражаючого висновку - виявилося, що їх алгоритм справлявся з поставленим завданням помітно краще, ніж практично всі люди. Їх дітищу було достатньо всього 10 "лайків" для того, щоб точніше оцінити особистість людини, ніж це робили його колеги по роботі, близько 150 - у випадку з родичами і приблизно 70 - для друзів.

Подібний підсумок експерименту, за словами самих авторів статті, викликав у них двоякі враження. З одного боку, подібні алгоритми можна використовувати для допомоги людям у виборі оптимальних довгострокових соціальних рішень. З іншого - він в черговий раз ставить питання про безпеку особистих даних в інтернеті і може змусити людей ставитися до соцмереж з великою недовірою.