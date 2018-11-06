Facebook заблокував 115 акаунтів за втручання у вибори США

Акаунти було пов'язані з "іноземними особами", які намагалися вплинути на результати проміжних виборів до Конгресу США.

У Facebook та Instagram виявили та заблокували понад сто підозрілих сторінок на тлі застереження спецслужб США про поширення російських фейкових новин.

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Керівництво Facebook повідомило про блокування 115 акаунтів, з яких більшість - в Instagram, що також належить Facebook. Акаунти було пов'язані з "іноземними особами", які намагалися вплинути на результати проміжних виборів до Конгресу США, передає "Німецька хвиля". "Майже всі сторінки Facebook, пов'язані з цими акаунтами, ведуться французькою або російською, в той час, як акаунти в Instagram здебільшого англійською", - йдеться у поясненні соцмережі. Нині заблоковані акаунти ретельно перевіряються.

Водночас спецслужби США відзвітували про брак даних, які б свідчили про спроби злому виборчої системи. При цьому американцям слід "остерігатися" поширення російських фейкових новин, ідеться у спільній заяві ФБР, нацрозвідки, міністерства внутрішньої безпеки та мін'юсту. Глави спецслужб підкреслили, що "деякі закордонні дійові особи", зокрема, Росія, продовжують спроби вплинути на суспільні настрої і "посіяти розбрат".

Раніше були опубліковані результати дослідження фахівців з Оксфорда, яке показало, що спроби поширення дезінформації за допомогою соціальних мереж перед виборами в Конгрес мали ширші масштаби, ніж в 2016 році під час виборів президента.