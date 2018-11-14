НАТО шукає стартапи для розробки новітніх військових технологій

НАТО зараз зосереджене на впровадженні 3D-друку зброї і її доставці за допомогою безпілотників.

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації Андре Ланата закликав технологічні стартапи активніше співпрацювати з альянсом.

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Як повідомляє агентство Reuters, в ході прес-конференції в Берліні генерал Ланата зазначив, що для НАТО вкрай важливий доступ до передових технологій, щоб забезпечити військову перевагу країн-членів військово-політичного блоку.

За його словами, тільки під час військових навчань у Норвегії, які пройшли в цьому місяці, командуванню ОЗС був продемонстрований 21 «проривний» проект від 10 стартапів і невеликих компаній. Зокрема, ними були продемонстровані різні ідеї щодо того, як знищити масу ворожих безпілотників з землі і в повітрі. В цілому, зазначив генерал Ланата, НАТО зараз зосереджене на впровадженні 3D-друку зброї і її доставці за допомогою безпілотників, а також на розробках у таких сферах, як штучний інтелект, квантові обчислення, великі дані, гіперзвукова швидкість, а також хоче перейняти досвід DHL і інших компаній, щоб поліпшити логістику озброєнь і військ.