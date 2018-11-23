Людство може знайти інопланетян у найближчі десятиліття

Технологічний прогрес дозволяє пришвидшити пошуки позаземних цивілізацій.

Ознаки позаземного життя можуть бути виявлені впродовж наступних 10-20 років. На думку вченого з Лондонського імперського коледжу Девіда Клементса, нинішні спостереження за сонячною системою і технологічний прогрес підвищує шанси людства на зустріч з позаземними видами.

В своєму науковому дослідженні Клеменс розглядає Парадокс Фермі, згідно з яким всесвіт повинен був би кишіти ознаками існування позаземних цивілізацій. Але чому ж тоді людство досі не бачило жодного?

Як пише Newsweek, щоб відповісти на це риторичне питання, Клементс звертає увагу на історію життя на Землі, на умови, необхідні для зародження життя і, зважаючи на все це, наявність потенційно придатних для живих організмів планет і супутників у сонячній системі.

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Життя на Землі почало розвиватися досить швидко після формування самої планети 4,5 мільярдів років тому. На той час наша планета була суворим місцем. Поверхня була здебільшого розплавленою лавою. Але життя змогло існувати на Землі, попри неприйнятні умови: в гідротермальних каналах на дні океану чи в озерах під товщею криги в Антарктиці. Зважаючи на це, Клеменс стверджує, єдиною критично важливою умовою для виникнення життя лишається лише наявність води і певного роду енергії. У нашій сонячній системі є чимало космічний тіл, які мають такі умови. Здебільшого це супутники газових гігантів Юпітера і Сатурна.

Таким чином, на думку вченого, життя – розумне чи ні – може існувати, але воно приховане від сторонніх поглядів.

«У нас лишається лише перспектива того, що галактика насправді заповнена життям. Але будь-який інтелект в ньому замкнений під нездоланними бар’єрами криги, через який з ним не можна підтримувати зв’язок або навіть підтвердити його існування у всесвіті», - вважає британський вчений.

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«Розумне життя під кригою було б точно іншим. Але я не бачу жодних доказів того, що воно не можливе. Приміром, можливості восьминогів дуже дивують. Технології у підводному середовищі були б теж відмінними від того, чим ми користуємося сьогодні», - сказав вчений.