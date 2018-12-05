У парламенті Британії опублікували докази продажу особистих даних користувачів Facebook

Facebook намагався зробити все можливе, щоб користувачі не дізналися, що їхні дзвінки записуються.

Парламент Великої Британії опублікував 250 сторінок внутрішнього листування менеджменту Facebook Inc. в якості доказу надання ряду компаній спеціального доступу до даних користувачів з метою їх продажу.

Як повідомляє dt.ua з посиланням на Financial Times, виходячи з особистих бесід топ-менеджменту соцмережі, включаючи засновника Facebook Марка Цукерберга, компанія внесла до "білих списків" низку фірм, серед яких Netflix і Airbnb, для розповсюдження їм особистих даних користувачів.

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У звіті парламентського комітету з цифрових технологій, культури, медіа та спорту йдеться, що Facebook намагався зробити все можливе, щоб користувачі не дізналися, що їхні дзвінки записуються, а текстові повідомлення збиралися під час оновлення мобільних пристроїв на системі Android.

Внутрішні документи були надані парламентаріям Британії в рамках позову компанії Six4Three LLC проти Facebook.

Прес-секретар Facebook заявила, що "документи, зібрані для справи, є лише частиною історії і представлені таким чином, що це вводить в оману без додаткового контексту".

Раніше УНІАН повідомляв, що протягом останнього року Facebook звернулася до багатьох банків, у тому числі JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup і U. S. Bancorp, запропонувавши їм поділитися з соцмережею фінансовою інформацією користувачів, у тому числі трансакціями по банківських картах і даними про стан рахунку.