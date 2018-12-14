Космоплан VSS Unity вперше піднявся на висоту 82 кілометри

Під час четвертого випробувального польоту космоплан VSS Unity розвинув максимальну швидкість 2,9 Маха.

Компанія Virgin Galactic провела четверті випробування космоплану VSS Unity з включенням власних двигунів.

Апарат розвинув швидкість 2,9 Маха і піднявся на висоту 82,7 кілометра, передає N+1.

Під час цього польоту космоплан вперше перевозив на борту наукові інструменти NASA.

Під час четвертого випробувального польоту космоплан VSS Unity розвинув максимальну швидкість 2,9 Маха. Крім того, космоплан піднявся на висоту 82,7 кілометра і таким чином вперше перетнув висоту 80 кілометрів, яку компанія називає кордоном космосу.

Варто відзначити, що більшість аерокосмічних організацій, у тому числі NASA, вважає кордоном космосу висоту 100 кілометрів, прийняту Міжнародною авіаційною федерацією (FAI). При цьому федерація збирається переглянути цю межу в 2019 році і розглядає можливість її зниження до 80 кілометрів через появу нових досліджень руху космічних апаратів у верхніх шарах атмосфери.

Під час цього польоту в космоплан були завантажені чотири експерименти NASA, в тому числі COLLIDE для вивчення поведінки пилових частинок на поверхні космічних тіл, MFEST для розділення рідини і газу в невагомості, що може допомогти при видобутку ресурсів на інших космічних тілах, експеримент з вивчення впливу невагомості на ріст рослин, а також експериментальна конструкція для захисту корисного навантаження від вібрацій при запуску космічного апарату.

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VSS Unity - другий космічний корабель, побудований за проектом SpaceShipTwo компанією Virgin Galactic. Перший подібний космоплан VSS Enterprise розбився під час льотних випробувань в 2014 році. Кораблі проекту SpaceShipTwo призначені для коротких туристичних польотів у космос без виходу на орбіту. Політ космоплану проходить в два етапи - спочатку його піднімає на висоту близько 15 кілометрів літак-носій WhiteKnightTwo, після чого корабель відділяється, включає власний ракетний двигун і продовжує політ самостійно. Після досягнення максимальної висоти космоплан повертається до космодрому старту і сідає на злітно-посадкову смугу.

Вперше VSS Unity піднявся в повітря в 2016 році, але тоді він навіть не використовував власний двигун, а спланував після того, як його підняв у повітря WhiteKnightTwo. На початку 2018 року Virgin Galactic почала повноцінні випробування з включенням ракетного двигуна. У липні VSS Unity вперше піднявся на висоту 52 кілометри і розвинув швидкість 2,47 Маха (відношення між швидкістю апарату і швидкістю звуку в даній точці атмосфери).