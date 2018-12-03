Експерти запропонували наблизити космос на 20 кілометрів до Землі

Вчені в 2019 році можуть наблизити лінію космосу на 20 кілометрів до Землі.

Міжнародна авіаційна федерація (FAI) запропонувала Міжнародній астронавтичній федерації (IAF) обговорити можливість зниження офіційної межі космічного простору (лінія Кармана) із 100 до 80 кілометрів.

Передбачається, що засідання за участю фахівців обох федерацій, а також інших експертів з космічної галузі, пройде в 2019 році, ідеться в заяві організації, передає N+1.

На сьогодні більша частина аерокосмічної індустрії вважає умовною межею космічного простору висоту в 100 кілометрів над рівнем моря, відому як лінія Кармана. Ця межа названа на честь Теодора фон Кармана, який розрахував, що на такій висоті щільність атмосфери стає настільки розрідженою, що для створення достатньої підйомної сили літальному апарату необхідно мати швидкість, яка дорівнює або перевищує першу космічну. Тим не менш, ця межа визнається не всіма великими організаціями. Наприклад, ВПС США вважає кордоном космосу висоту до 50 миль (80,47 кілометрів).

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30 листопада 2018 року Міжнародна авіаційна федерація (FAI), яка, крім іншого, є основною міжнародною організацією, що реєструє рекорди в галузі авіації й космонавтики, заявила, що зв'язалася з Міжнародною астронавтичною федерацією (IAF) і планує провести в 2019 році спільне засідання з питання зниження офіційної межі космічного простору. В якості обґрунтування федерація називає появу в останні роки кількох досліджень, які показують, що межею космічного раціональніше вважати рівень 80 кілометрів.

Федерація не посилається на конкретну роботу, однак дуже ймовірно, що мова йде про статті Джонатана Макдауелла з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, опублікованій в жовтневому випуску журналу Acta Astronautica. У ній вчений провів математичний аналіз впливу атмосфери на апарати з різною щільністю, а також розглянув технологічні аспекти й дані реальних польотів супутників на низьких висотах.

Моделювання взаємодії об'єктів із атмосферою показало, що область, в якій аеродинамічні сили перестають надавати домінуючий вплив на політ, простягається в діапазоні від 66 до 88 кілометрів, в залежності від параметрів літального апарату. Крім того, Макдауелл зазначає, що реальні апарати, що знаходилися на еліптичних орбітах, переживали кілька прольотів через перигей, рівний від 80 до 90 кілометрів. В результаті аналізу автор робить висновок, що в якості нижньої межі космосу більш коректно розглядати висоту до 80 кілометрів.

Зміна висоти лінії Кармана може вплинути на заплановані польоти космоплану VSS Unity, розробленого компанією Virgin Galactic. Поки під час випробувальних польотів апарат піднімався на висоту в 52 кілометри, але кінцевою метою компанія оголосила пілотований суборбітальний політ. Проте, нещодавно виконавчий директор Virgin Galactic Джордж Вайтсайдс заявив, що компанія розглядає своєю метою політ на висоті 50 миль, що якраз розглядається ВПС США в якості межі космосу. У нещодавньому інтерв'ю CNN засновник компанії Річард Бренсон заявив, що такий політ повинен відбутися до кінця року.

Крім Virgin Galactic підготовкою пілотованих суборбітальних польотів також займається компанія Blue Origin, проте у неї немає проблем із досягненням загальноприйнятої на сьогодні межі космосу. Пасажирська капсула ракети New Shepard вже сім разів злітала на висоту 100 або більше кілометрів, а під час останнього польоту їй вдалося злетіти на 119 кілометрів і успішно приземлитися на Землю.