Російський бойовий літак вибухнув у повітрі

Штурмовик Су-25 ВПС Росії сьогодні зазнав аварії в Примор`ї в ході виконання учбового польоту.

Як повідомив ІТАР-ТАРС начальник служби інформації і громадських зв`язків ВВС полковник Олександр Дробишевський, "катастрофа відбулася о 10:33 за місцевим часом за 143 км. від Владивостока". "Пілот літака загинув, на землі жертв і руйнувань немає", - уточнив представник ВПС. Літак виконував політ з аеродрому Черніговка.

По словах О.Дробишевського, "рішенням головкому ВПС польоти літаків Су-25 тимчасово припинені". "Для розслідування причин катастрофи в авіагарнізон Черніговка вилетіла комісія Міноборони РФ, - відзначив він. - Військова прокуратура Владивостока порушила кримінальну справу. За попередніми даними, в ході виконання бойових стрільб сталася відмова авіаційної техніки, що привела до катастрофи".

У головному управлінні МНС РФ по Приморському краю уточнили, що катастрофа відбулася над військовим полігоном в районі озера Ханка біля пункту Новосєльськоє в Спаському районі на південному заході краю під час тренувального польоту. Літак впав на сопки за 5 км. від східного берега озера Ханка. За попередньою версією, літак вибухнув в повітрі. Розглядаються декілька версій що відбувся, зокрема вибух боєкомплекту.

Прайм-ТАСС