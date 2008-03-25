Безпеку США забезпечують китайські програмісти

23:36, 25 березня 2008
Наука та IT
970 0

А найскладніші програми роблять у Росії

Фахівці з Університету Акрон спільно з колегами з Американського Університету провели дослідження, згідно з яким, більшість програм, призначених для збройних сил і силових структур США, компанії-виробники замовляють за кордоном, зокрема, в Китаї, повідомляє Кореспондент.net.

За даними дослідження, із 137 американських компаній, що виконують підряди Пентагону, Агентства національної безпеки і Міністерства національної безпеки США, більше половини замовляють розробку програмних продуктів за кордоном: в Китаї (24% обстежених компаній), Канаді (21%), Ізраїлі (17%) і Росії (10%).

Автори дослідження також спробували розділити всі програмні продукти на три види: низький, середній і високий рівень складності.

В результаті з`ясувалося, що 83% робіт, виконаних у Росії, належать до вищого рівня складності. Для Ізраїлю і Франції цей показник дорівнює 75%, для Німеччини і Сінгапуру - 67%, для Японії - 63%, для Китаю - 53%.

Учені вважають, що такий підхід загрожує національній безпеці США, оскільки критичні програмні коди можуть потрапити до рук ворожих держав, терористів або злочинців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter