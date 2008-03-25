Безпеку США забезпечують китайські програмісти

Фахівці з Університету Акрон спільно з колегами з Американського Університету провели дослідження, згідно з яким, більшість програм, призначених для збройних сил і силових структур США, компанії-виробники замовляють за кордоном, зокрема, в Китаї, повідомляє Кореспондент.net.

За даними дослідження, із 137 американських компаній, що виконують підряди Пентагону, Агентства національної безпеки і Міністерства національної безпеки США, більше половини замовляють розробку програмних продуктів за кордоном: в Китаї (24% обстежених компаній), Канаді (21%), Ізраїлі (17%) і Росії (10%).

Автори дослідження також спробували розділити всі програмні продукти на три види: низький, середній і високий рівень складності.

В результаті з`ясувалося, що 83% робіт, виконаних у Росії, належать до вищого рівня складності. Для Ізраїлю і Франції цей показник дорівнює 75%, для Німеччини і Сінгапуру - 67%, для Японії - 63%, для Китаю - 53%.

Учені вважають, що такий підхід загрожує національній безпеці США, оскільки критичні програмні коди можуть потрапити до рук ворожих держав, терористів або злочинців.