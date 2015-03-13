Британський банк тестує систему ідентифікації клієнтів за ритмом серця
Клієнтів банку забезпечать спеціальним браслетом, який буде з'єднуватися з домашнім комп'ютером носія і підтверджувати його особистість, відкриваючи доступ до проведення банківських операцій онлайн.
Британський банк Halifax проводить випробування нової системи ідентифікації своїх клієнтів за допомогою моніторингу серцебиття, який дозволяє вкладникам отримувати доступ до свого рахунку без введення додаткових кодів і паролів, повідомляє BBC.
Експеримент банку ґрунтується на тому факті, що малюнок серцевого ритму у кожної людини так само індивідуальний, як і відбитки пальців або райдужна оболонка ока.
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Для його визначення клієнтів банку забезпечать спеціальним браслетом, який буде з'єднуватися з домашнім комп'ютером носія і підтверджувати його особистість, відкриваючи доступ до проведення банківських операцій онлайн.
Фахівці банку стверджують, що "підробити" чужий серцевий ритм неймовірно складно і що нова система буде навіть безпечнішою, ніж при ідентифікації за відбитком пальця.