У Європолі заявили, що система захисту смартфонів шкодить боротьбі з тероризмом

Система захисту сучасних смартфонів і поширення систем зашифрованих повідомлень стало важливою проблемою в боротьбі із загрозою тероризму.

Як передає BBC, таку заяву зробив глава поліцейської служби ЄС (Європолу) Роб Вейнрайт, передає Українська правда.

За словами Вейнрайта, приховані сегменти інтернету, а також обмін зашифрованими повідомленнями все більше ускладнюють спостереження за людьми, яких підозрюють у причетності до тероризму.

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Як зазначає глава Європолу, можна зрозуміти комерційну зацікавленість компаній, що виробляють смартфони і програми з міцною системою захисту, однак, за його словами, такі фірми повинні замислюватися і про наслідки таких нездоланних шифрів для боротьби з тероризмом.