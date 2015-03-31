Астрономи запідозрили наявність в Альфі Центавра ще однієї суперземлі

Результати своїх досліджень автори виклали на arXiv.org, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті New Scientist, передає Lenta.ru. Запідозрити наявність другої суперземлі в системі Альфа Центавра ученим допомогли невизначеності в пошуках першої екзопланети цієї системи - Альфи Центавра B b. Вчені довго сумнівалися в самому факті її існування і її характеристиках.

Читайте такожНайближча до Сонця екзопланета в Альфі Центавра виявилася суперземлеюВсього телескоп Hubble в 2013 і 2014 роках спостерігав близько 40 годин за зіркою Альфа Центавра B. Дані спостережень (час проходження екзопланети по диску зірки) за ці 2 роки суперечили один одному, а їх наявність ніяк не можна пов'язати з впливом іншого світила системи - Альфа Центавра A.

Єдиним поясненням спостережуваного ефекту є присутність у системі ще однієї суперземлі. У цьому випадку нова екзопланета знаходиться трохи далі від свого світила Альфа Центавра B, ніж раніше виявлена суперземля. Вона обертається навколо зірки з періодом 20,4 доби.

Вчені повідомили, що розробили спеціальну програму, яка б дозволила за 26 годин безперервних спостережень за Альфою Центавра B довести або спростувати наявність поруч з нею ще однієї суперземлі. Проте розширення сучасних телескопів для цього недостатньо, а робота потужних обсерваторій зосереджена на більш важливих завданнях.

Тому для спостереження за найближчою до Землі системою фахівці пропонують використовувати орбітальний телескоп, вартість якого оцінюється в $2 млн, а зазначену суму можна зібрати в рамках краудфандінгової кампанії.

Раніше інші фахівці повідомили про уточнення параметрів першої виявленої екопланети Альфа Центавра B b системи. Вони з'ясували, що екзопланета є не гарячим юпітером, а суперземлею: її маса приблизно в 2,7 разів більше земної.

Альфа Центавра B b віддалена на відстані 4,37 світлового року від Землі і обертається навколо зірки сонячного типу. Екзопланета знаходиться на відстані 0,04 астрономічної одиниці від свого світила і, ймовірно, рухається так, що завжди повернена однією своєю стороною до Альфі Центавра B. На цій суперземлі малоймовірна можливість зародження життя.