Ізраїльський геолог стверджує, що знайшов місце поховання Ісуса з Назарету та його сім'ї

Геолог доктор Ар'є Шимрон провів дослідження, які нібито свідчать про те, що, швидше за все, Могила Тальпіот, яка була знайдена у Східному Єрусалимі у 1980 році, є родинним похованням Ісуса з Назарету, його дружини Марії Магдалини та їхнього сина Юди, передає Дзеркало Тижня із посиланням на The Independent.

Такі висновки дозволили вченому зробити геохімічні дослідження, які під його керівництвом провели фахівці з ізраїльського Управління старожитностей.

Зокрема, доктор Шимрон припустив, що поховальні урни, знайдені в Могилі Тальпіот, були колись вкриті одним видом глини з досить визначеними мінеральним складом.

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Саму могилу стали називати "Втраченою могилою Ісуса" після того, як у 2007 році вийшов однойменний документальний фільм режисера Джеймса Кемерона. Згідно з фільмом, у могилі було дев'ять поховальних урн із написами: "Ісус син Йосипа", "Марія", а також з іншими біблійними іменами.

Також на одній із урн є стародавні арамейські написи, які означають: "Іаков, син Йосипа, брат Ісуса". Вчені припускають, що це, можливо, останки брата Ісуса Христа.

"Докази перевищили мої очікування. Я думаю, я знайшов майже незаперечні докази, що останки Якова весь цей час були у гробниці Тальпіот", - сказав геолог Шимрон.

Написи на урнах і приблизний час поховання дозволили деяким фахівцям припустити, що Ісус не лише був одружений, але був батьком дитини.

Крім того, на їхню думку, сам факт наявності тілесних останків означає, що Воскресіння Ісуса Христа як такого не було.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Назареті знайшли будинок, в якому міг вирости Ісус.