Вчені: Старість потрібно відраховувати з 74 років

Вчені з Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (МІПСА) стверджують, що старість слід визначати не за абсолютним віком, а по тому, скільки (у середньому по країні) залишилося прожити людині. Нове дослідження опубліковано в журналі PLoS One, а коротко про нього повідомляє The Telegraph.

Читайте такожВчені знайшли гормон материнства

На думку вчених, старість починається, коли людині залишилося жити 15 років і менше. Для покоління бебі-бумерів (народжених у США і Європі у 1945-1960-ті роки) це означає, що до 74 років вони вважаються людьми середнього віку, пише Lenta.ru.

«Уявлення про старість змінюються з часом. Двісті років тому шістдесятирічні вважалися старцями. Зараз же вони просто зрілі люди, як мені здається», - заявив керівник дослідження демограф Сергій Щербов. В майбутньому, зазначив він, літні люди будуть все більше нагадувати сучасних молодих.