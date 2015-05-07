Вчені встановили, що дельфіни мають складні соціальні зв'язки

Дельфіни, відомі як високо «соціальні» тварини, багато років привертають увагу вчених з Харборского відділення Інституту океанографії при Флоридському Атлантичному університеті (США), пише "Навколо світу". На цей раз команда вчених пильно стежила за афалінами в Індійській річковій лагуні, щоб з'ясувати, як вони спілкуються і з ким проводять час. З допомогою фотоідентифікаційного дослідження, яке проводилося в лагуні протягом шести з половиною років, вчені змогли дізнатися про моделі взаємодії дельфінів, а також про їх поведінкові особливості і улюблені місця проживання. Спостереження велося за приблизно 200 дельфінами. Вчені виявили, що дельфіни, як і люди, вибирають з ким їм спілкуватися, а кого уникати.

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Дослідження також показало, що дельфіни об'єднані в групи, або «громади», які прагнуть зайняти певну ділянку лагуни вздовж її північно-південної осі. Дослідників вразив той факт, що умови проживання в довгій і вузькій лагуні визначають просторову і тимчасову взаємодію дельфінів. Так, за словами біолога Елізабет Мердок Титком, члени «громад», що займають найвужчі ділянки Індійської річкової лагуни, мали найбільш компактні «соціальні зв'язки, подібно людям, які живуть у маленьких містах і мають обмежене коло спілкування».

Дане дослідження також допоможе вченим зрозуміти, як популяції дельфінів освоюють їх середовище проживання, як «соціальні» зв'язки цих тварин можуть вплинути на передачу інформації, їх розмноження і поширення хвороб. Індійська річкова лагуна являє собою гирло протяжністю понад 250 км, розташоване на східному узбережжі Флориди. Лагуна довга і вузька та складається з лагуни Москіто, Бананової річки та Індійської річки. Розташований у ній шлюз мису Канаверал з'єднує лагуну з Атлантичним океаном. Ширина гирла від декількох метрів до 9 км, глибина - від 1,5 до 4 м.

У 1990 році Агентство з охорони навколишнього середовища США визнало Індійську річкову лагуну «гирлом національного значення», щоб зберегти один з найбільш біологічно різноманітних лиманів у Північній Америці. Дослідження на базі Харборского відділення Інституту океанографії ведуться в лагуні з 1996 року. За цей час вченими були зібрані дані про 1700 дельфінів.

Дельфіни незмінно викликають інтерес у дослідників, забезпечуючи їх матеріалом для нових відкриттів і даючи приводи для суперечок. Так, доктор Джастін Грегг розвінчав міф про високий інтелект дельфінів. У той час як з робіт нейробіолога Джона Ліллі випливало, що інтелект дельфінів не поступається людському. Втім, дослідники сходяться на тому, що ці тварини мають низку унікальних здібностей.