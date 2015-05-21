Космічна програма Росії здорожчала на 30% через санкції

Санкції та падіння рубля "внесли корективи" у космічну програму Росії, - повідомляє DT.ua з посиланням на представника «Роскосмосу».

"У сформованих економічних умовах Роскосмос опинився у важкій ситуації. Нам довелося перебудовувати повністю всі космічну програму виходячи з цих даних", — сказав статс-секретар «Роскосмосу» Денис Лисков.

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За його словами, відомству довелося оптимізувати бюджет, секвестр пройшов практично за всіма програмами. Читайте також: У Росії розповіли про плани повномасштабного освоєння Місяця Значно вплинули на вимушене збільшення бюджету і санкції Заходу, а зниження курсу російського рубля.

"Сукупне подорожчання всієї космічної програми склало в новій редакції близько 30%", — резюмував представник Роскосмосу.

Раніше УНІАН повідомляв, що віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін, коментуючи аварію «Протона», заявив, що це пов'язано з кризою в галузі, «з якого Роскосмос ще не вийшов».