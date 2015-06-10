Samsung представив прозорі і дзеркальні дисплеї

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Lenta.ru. Нові технології призначені для того, щоб зробити шопінг візуально інтерактивним. Наприклад, прозорі і дзеркальні панелі можуть бути використані як "віртуальні примірочні", відзначає компанія. Так, покупець зможе приміряти одяг, взуття або біжутерію, фактично не надягаючи їх. Планується, що такі дисплеї можуть з'явитися в магазинах.

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Прозорий екран від Samsung c роздільною здатністю Full HD отримав в 4,5 рази більш високу проникність, а колірний діапазон NTSC дорівнює 100%, тоді як у конкурентів - 70%, заявляє виробник. OLED-дисплеї компанії також пропонують більш високу чіткість зображення і більш широкі кути огляду.

Нові дзеркальні дисплеї мають на 50% більш високий коефіцієнт відбиття порівняно з існуючими РК-дисплеями, поліпшений контраст, більш широкий колірний діапазон і короткий часовий відгук (1 мілісекунда). Крім того, такі панелі не потребують підсвічування. У майбутньому, за словами представників компанії, вони зможуть замінити традиційні дзеркала.

Планується, що дисплеї Samsung будуть інтегровані з технологією Intel Real Sense, яка дозволяє управляти системою за допомогою жестів і голосу.