Вчені вперше записали на відео усі етапи смерті лейкоцита людини
Тільки завдяки відеозйомці австралійські біологи з'ясували, що вмираючі клітини намагаються послати сигнал лиха своїм колегам по імунній системі.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Guardian.
Співробітники мельбурнського університету Ла Троуб скористалися таймлапс-мікроскопією: покадровою зйомкою (кілька сотень знімків в секунду). Раніше вчені були впевнені, що смерть і розпад клітин — це випадковий процес. Відео ж продемонструвало високий рівень запланованості клітинної смерті. Біологи виявили три етапи цього процесу: здуття, вибух і розпад.
«На початкових стадіях вмирання клітина починає утворювати виступи. При вибуху ж у всі сторони виступають відгалуження, схожі на намисто, які потім розпадається на окремі "намистинки". Навколишні клітини з легкістю поглинають ці фрагменти. Але, швидше за все, в "намистинках" є певні молекули — якщо їх з'їсть жива клітина, вони посилають сигнал іншим лейкоцитам: обережно, вам також загрожує патогенний мікроорганізм», — розповіла співавтор статті Джорджія Аткин-Сміт (Georgia Atkin-Smith).
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Ці «намиста» вчені охрестили «бусоподібними апоптодіями». Їх довжина у вісім разів перевищує довжину вихідної клітини, а щодо їх функцій біологи не прийшли до єдиної думки. Це може бути і як інструмент попередження сусідніх клітин про настання небезпечної інфекції, так і механізм, що прискорює поширення патогенних мікробів і вірусів з організму.
Раніше УНІАН повідомляв, що американські та британські вчені представили відео, що показує, як «кілери» імунної системи вистежують і знищують ракові клітини.