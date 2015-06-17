Вчені вперше записали на відео усі етапи смерті лейкоцита людини

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Guardian.

Співробітники мельбурнського університету Ла Троуб скористалися таймлапс-мікроскопією: покадровою зйомкою (кілька сотень знімків в секунду). Раніше вчені були впевнені, що смерть і розпад клітин — це випадковий процес. Відео ж продемонструвало високий рівень запланованості клітинної смерті. Біологи виявили три етапи цього процесу: здуття, вибух і розпад.

«На початкових стадіях вмирання клітина починає утворювати виступи. При вибуху ж у всі сторони виступають відгалуження, схожі на намисто, які потім розпадається на окремі "намистинки". Навколишні клітини з легкістю поглинають ці фрагменти. Але, швидше за все, в "намистинках" є певні молекули — якщо їх з'їсть жива клітина, вони посилають сигнал іншим лейкоцитам: обережно, вам також загрожує патогенний мікроорганізм», — розповіла співавтор статті Джорджія Аткин-Сміт (Georgia Atkin-Smith).

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Ці «намиста» вчені охрестили «бусоподібними апоптодіями». Їх довжина у вісім разів перевищує довжину вихідної клітини, а щодо їх функцій біологи не прийшли до єдиної думки. Це може бути і як інструмент попередження сусідніх клітин про настання небезпечної інфекції, так і механізм, що прискорює поширення патогенних мікробів і вірусів з організму.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські та британські вчені представили відео, що показує, як «кілери» імунної системи вистежують і знищують ракові клітини.