Вчені підтвердили наявність великої кількості сірки в підземному світі

Про відкриття повідомляється в журналі Geochemical Perspectives Letters, а коротко про нього розповіли в прес-релізі Європейської геохімічної асоціації, повідомляє Lenta.ru.

Науці давно відомо, що маса ядра занадто мала, щоб воно складалося лише з важких елементів (заліза і нікелю) — тому вчені припустили наявність у ньому сірки, кремнію, вуглецю і кисню. Однак ядро відділяє від поверхні 2900 кілометрів, і безпосередньо підтвердити цю гіпотезу неможливо.

Допомогла геохімікам одна з катастроф Землі: зіткнення з гігантським небесним тілом, у результаті якого від планети відокремився майбутній Місяць. На думку вчених, цей удар розплавив мантію Землі: там утворилася багата сіркою рідина, яка пізніше занурилася в ядро.

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Щоб підтвердити цю гіпотезу, геохіміки порівняли ізотопне співвідношення міді в сучасній мантії і в метеоритах.

Як показала мас-спектроскопія, зразки міді, взяті з мантії, важать в середньому на 0,025 відсотка більше, ніж метеоритні. Таким чином, легких ізотопів міді в мантії менше, ніж очікувалося — мабуть, мідь і сірка у великих кількостях пішли вниз, до межі ядра, а потім і домісилися до верхніх шарів ядра Землі.

«Крім того, ми побачили, як життя йде за мистецтвом. Багато тисячоліть легенди розповідали про те, як підземний світ горить вогнем і сіркою. Зараз ми переконалися, принаймні, в достатку сірки», — зазначив керівник дослідження Пол Севедж.