Якщо рік тому на вирішення робочих завдань припадала половина запитів, то зараз – лише чверть.

OpenAI опублікувала перший детальний публічний звіт про використання ChatGPT, в якому детально розібрала, хто саме звертається до ШІ чат-бота і для яких цілей. За даними звіту, щотижнева аудиторія сервісу становить 700 мільйонів активних користувачів.

Виявилося, що останнім часом люди стали набагато частіше використовувати ChatGPT для вирішення особистих, а не робочих питань. Якщо раніше на них припадало майже половина запитів, то тепер тільки 27%.

Найчастіше користувачі просять у ChatGPT практичних порад (як зробити що-небудь), причому майже 80% усіх діалогів припадає на три типи завдань: гайди, пошук інформації та створення/редагування текстів.

Ще з цікавого: основну аудиторію ChatGPT становлять люди до 30 років (46%), а жінок серед користувачів більше, ніж чоловіків (52%). Теми стосунків та особистого життя порушувалися в 1,9% діалогів. Ще 0.4% переписок – "рольові ігри", зокрема випадки, коли до бота ставляться як до ШІ-дівчини.

За словами дослідників, аудиторія ChatGPT швидко змінює звички: з кожним роком способи використання і портрет користувачів стають дедалі різноманітнішими.

З моменту запуску першої версії ChatGPT наприкінці 2022 року, ШІ чат-бот постійно вдосконалювався. На початку серпня 2025-го OpenAI представила модель нового покоління – ChatGPT 5. За словами авторів, використовувати її – немов спілкуватися з кандидатом наук.

УНІАН писав, що ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів і 92% в Україні. Найближчі суперники – Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

