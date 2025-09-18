Він захищений від води й здатний забезпечити до двох днів роботи на одному заряді.

Xiaomi вивів на ринок новий бюджетний смартфон від свого суббренду Redmi – 15R 5G. Новинка виділяється поєднанням тонкого корпусу і місткої батарейки, пише ITHome.

Пристрій може похвалитися акумулятором 6000 мАг при товщині корпусу всього 7,99 мм і вазі – 205 г. Для порівняння, у Poco C85 з такою ж АКБ корпус має товщину 8.2 мм при вазі 211 г. Виробник обіцяє до двох днів роботи на одному заряді.

Дисплей – 6,9-дюйма, IPS, з роздільною здатністю 720 × 1600 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 810 ніт. Його можна використовувати мокрими руками або в рукавичках.

Працює телефон на MediaTek Dimensity 6300, який доповнюється до 12 ГБ ОЗП. З коробки встановлено Android 15 з фірмовою прошивкою HyperOS 2.0 і гарантією чотирьох років оновлень. Камери тут скромні: основна 13-мегапіксельна матриця з підтримкою HDR, фронтальна – 5 Мп.

Ціни на Redmi 15R 5G починаються з 1 099 юанів (~150 доларів) за версію 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованого сховища. Топова модель з 12+256 ГБ обійдеться у 2299 юанів або 320 доларів.

Раніше цього місяця Xiaomi випустила найдоступніший геймерський монітор із роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 200 Гц. Зазвичай у ціновому сегменті до 150 доларів продаються ігрові монітори з роздільною здатністю 1080p.

А наприкінці вересня відбудеться презентація флагманської серії Xiaomi 17. Уже підтверджено, що вони будуть першими Android-телефонами на базі чипсета Snapdragon 8 Elite 2, а Pro-моделі отримають додатковий екран на задній панелі.

