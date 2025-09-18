На території заводу фіксується сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму.

Далекобійні дрони Служби безпеки України долетіли аж до Башкортостану й влаштували гучну "бавовну" на одному з найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Як повідомили УНІАН джерела в спецслужбі, зранку місцеві телеграм-канали почали писати про атаку на ТОВ "Газпром Нафтохім Салават".

Співрозмовник зазначив, що за попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, після чого її вже можна перетворювати на бензин, дизель, гас і мазут. На території заводу фіксується сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.

"СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет РФ. Кожна "бавовна" по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Атаки по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ уразили Волгоградський нафтопереробний завод, що у Волгоградській області Російської Федерації.

За попередньою інформацією, роботу підприємства зупинено. Варто зазначити, що Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ.

