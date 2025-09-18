Сили оборони наразі намагаються зменшувати можливості ворога в тилу, заявив речник ВМС.

Протиповітряний захист окупованого Криму щільніший, ніж навіть російських нафтопереробних підприємств, тому що півострів залишається для росіян надважливою локацією. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері Еспресо.

Говорячи про ППО Криму, він зауважив, що "там уже було все".

"Якщо про новий С-500 "Прометей" йдеться, то він там вже бував і раніше. Для росіян Крим є і залишається надважливою локацією у всіх сенсах - і стратегічному, і геополітичному, тому чіплятись за півострів вони будуть до останнього", - сказав Плетенчук.

Відео дня

Водночас, зауважив речник ВМС, Крим "зачекає, бо поки туди не дійде жодна сухопутна складова, то ні про яке звільнення йтися не може". І тому Сили оборони наразі намагаються "зменшувати можливості ворога в тилу".

"Нафтопереробна галузь для росіян і є тією можливістю, яка забезпечує і надходження в бюджет, і можливість ведення бойових дій. Тому Крим зачекає. Але, якщо серйозно, ППО там доволі щільна. Так, це ускладнює нашу роботу, але це не означає, що вони не втрачають періодично ці системи, це не означає, що періодично туди не прилітає", - додав Плетенчук.

Останні українські удари по російських НПЗ

Як повідомляв раніше УНІАН, вночі 18 вересня безпілотники вдарили по російському Волгограду. Місцеві мешканці розповіли, що чули від 5 до 8 вибухів у південній частині міста, а губернатор Андрій Бочаров повідомив, що нібито в регіоні відбито масовану атаку безпілотних літальних апаратів. Утім, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко запевнив, що дрони влучили у підприємства "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Згодом Сили спецоперацій підтвердили удар по Волгоградському НПЗ. За попередньою інформацією, роботу підприємства зупинено. У пресслужбі ССО розповіли, що це цей завод задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога і є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ.

А кілька днів перед цим у Росії було уражено Саратовський НПЗ. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що в районі об’єкта було зафіксовано вибухи та пожежу. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки.

Вас також можуть зацікавити новини: