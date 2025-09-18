Поляки всебічно будуть переймати досвід українських військових у протистоянні російським дронам.

Україна і Польща підписали меморандум щодо створення спільної робочої групи з авіаційних систем.

Документ підписали міністр оборони Денис Шмигаль і віцепрем’єр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомив український міністр у Telegram.

"Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання", - заявив він.

Також, за словами міністра, вона буде:

сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;

розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;

зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

Крім того, як зазначив Шмигаль, підписано Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. У цьому документі домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.

"Також з польським колегою підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО. Закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах", - додав очільник Міноборони.

Польща і Україна

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський інформував, що польські антидронні команди пройдуть навчання в українських операторів. Вони будуть проходити в центрі НАТО, який знаходиться на території Польщі, оскільки там умови безпечніші, ніж в Україні.

Він додав, що Захід має враховувати, що саме українські фахівці навчатимуть польські підрозділи протистояти Росії, а не навпаки.

