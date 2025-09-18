В російському бюджеті не вистачає коштів і керманичі країни прагнуть залізти в кишеню до громадян.

Уряд Російської Федерації розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість, щоб утримати дефіцит бюджету під контролем і зберегти резерви. Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін обіцяв, що до 2030 року податки підвищувати не будуть, пише Reuters.

Узгоджений з Путіним проект бюджету направлять до парламенту наприкінці вересня.

Аби знайти гроші на загарбницьку війну проти України, цьогоріч в РФ підвищили податки на доходи фізичних осіб та корпоративний податок. При цьому уряду все одно довелося в травні потроїти прогноз дефіциту федерального бюджету до 1,7% валового внутрішнього продукту (ВВП). Зараз цей показник знову перевищує запланований.

З метою скорочення дефіциту, уряд обговорює підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%. Росії лишається тільки підвищувати податки, тому що вже майже нічого не можна скоротити – ні військові витрати, ні соціальні видатки, кажуть Reuters джерела в РФ.

За розрахунками видання, надходження від ПДВ склали 37% доходів федерального бюджету в 2024 році. Можливе підвищення податку призведе до зменшення прогнозованого дефіциту на 2026 рік наполовину. Раніше підвищення ПДВ на 2% у 2019 році сприяло зростанню інфляції на 0,6 процентних пунктів.

Економіка Росії продовжує зростати за рахунок збільшення державних витрат. Однак очікується, що динаміка ВВП сповільниться до близько 1% з 4,3% минулого року, а інфляція залишиться вище 8% в країні, де значна частина робочої сили і 40% доходів зараз йдуть на оборону і безпеку.

Аби врятувати свою економіку, Путін пішов на відновлення системи каторжних робіт часів Сталіна та ГУЛАГу. Засуджених за дрібні злочини росіян відправляють на шахти Півночі за Полярним колом, де вони працюють в умовах, які можна порівняти з рабською працею.

А російський рубль продовжує дешевшати, оновлюючи багатомісячні мінімуми до долара, євро та юаня. Такого тривалого зниження рубля – 8 днів поспіль – ринок не спостерігав ще з грудня 2022 року.

