Через масштабні дронові атаки українські військові на автомагістралі Миколаїв-Херсон створюють антидронові тунелі.

На півдні України російські загарбники намагаються посунути ЗСУ від Антонівських мостів, щоб зайняти зручну позицію, та хочуть вибити з Кам’янського, звідки ближче до Запоріжжя. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

За його словами, ворог активно намагається посунути ЗСУ з околиць населеного пункту Кам'янське на Запоріжжі, на Оріхівському напрямку.

"У населених пунктах Кам’янське та Плавні залишаються наші позиції, противник протягом всього літа намагається вибити нас звідти. Тактика ворога полягає у тому, щоб зрівняти все з землею…", - сказав Волошин.

Відео дня

Він пояснив, що Кам’янського фактично вже не існує, але Сили оборони там утримують позиції. Тому що з Кам’янського та Плавнів, які знаходяться західніше, на березі колишнього Каховського водосховища, противник може розвинути свій наступ на наступні населені пункти – Степногірськ та Придніпровське.

"І це вже фактично - вийти на околиці Запоріжжя", - сказав Волошин.

Також, за його словами, на Придніпровському напрямку ворог масовано за допомогою авіації атакував Антонівку, яка розташована на правому березі Дніпра неподалік Херсона. Також противник тричі намагався наблизитися до позицій Сил оборони у напрямку Антонівського мосту. Як уточнив речник, окупанти намагаються там наступати з напрямку населеного пункту Олешки, щоб взяти під контроль лівий, східний, бік мосту. Йдеться про найвужче місце на Дніпрі - тримаючи там позиції, противник зможе розмістити свої майданчики для операторів дронів тощо.

Крім того, додав Волошин, противник завдає ударів, зокрема FPV-дронами по автомагістралі Миколаїв-Херсон, щоб унеможливити на цьому напрямку логістику ЗСУ. Щоб захиститися від масованих обстрілів Сили оборони облаштовують антидронові сіткові тунелі.

Ситуація на південному фронті

Як писав УНІАН, армія РФ намагається випалити населені пункти, які знаходяться біля дамби Каховської ГЕС, яку загарбники підірвали влітку 2023 року. Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що противник застосовує штурмову та армійську авіацію, завдаючи масових ударів по населених пунктах, які розташовані поблизу колишньої зруйнованої Каховської греблі. За словами речника, ворог хоче спалити ці населені пункти, щоб готувати собі нові плацдарми.

"У самому Херсоні ситуація доволі непроста – противник збільшив кількість застосувань усіх видів озброєння, зокрема FPV-дронів. Щодо мікрорайону "Острів" - це житловий район. Це реально терористична діяльність – ворог просто знищив міст, який сполучає цей район з рештою міста", - сказав Волошин.

Вас також можуть зацікавити новини: