Астрономи розгадали яскраве світіння Місяця, що спостерігалося астронавтами Apollo

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Nature, повідомляє Лента.ру.

Міжпланетні частинки пилу вдаряються о поверхню безповітряних космічних тіл у Сонячній системі та піднімають нагору згустки нейтральних і заряджених пилових частинок, які потім утворюють хмари і оточують багато супутників планет, наприклад, крижані місяці Сатурна і Юпітера. Частинки світяться під дією випромінювання, що реєструється автоматичними міжпланетними станціями і телескопами.

У своєму дослідженні вчені знайшли схожу хмару навколо Місяця. Імовірно, воно виникло в результаті зіткнення з її поверхнею частинок кометного пилу, що рухаються на високих швидкостях. Такі інтенсивні рухи пилу пов'язані з видовженістю орбіт комет, на відміну від орбіт астероїдів, що рухаються по менш витягнутих орбітах і залишать після себе частинки пилу, які переміщуються значно повільніше.

Читайте такожТисячі планет з гелієвими атмосферами можуть бути в Чумацькому ШляхуСвітіння хмар з пилових частинок збільшується під час спостерігання з Землі періодичної активності метеорних потоків, зокрема, Гемінід. Свої спостереження вчені проводили за допомогою апарату Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE), який був запущений 6 вересня 2013 року і перебував на орбіті Місяця протягом шести місяців.

Існування газопилової хмари поблизу Місяця запідозрили в 1960-х роках, коли астрономи місій Apollo 15 і 17 спостерігали яскраві світіння над місячною поверхнею поблизу термінаторів. Тоді ж було відзначено, що тільки Сонце не може породити таке випромінювання. Те, що інтенсивність спостережуваного астронавтами світіння була іншою, вчені пояснюють мінливими умовами в хмарах навколо Місяця.

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