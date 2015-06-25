У Британії проведуть перші в історії медицини випробування штучної крові

Ця кров буде повністю замінювати донорську при доставці кисню до тканин людського організму, повідомляє DT.UA з посиланням на New Scientist. Основною метою розробки штучної крові є ідея створення штучних еритроцитів, які будуть виступати в якості джерела кисню для тканин організму людини.

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Створення такої крові дозволить використовувати її для переливань замість природної, що може врятувати життя людей у разі нестачі запасів донорської крові.

В даний час розробка штучної крові вже закінчена та Британська національна служба охорони здоров'я оголосила про початок її випробувань при переливанні людям. Випробування, які ще ніколи не проводилися ніде в світі, триватимуть до 2017 року.

Розробка штучної крові пов'язана з тим, що кількість донорів крові в Англії і Уельсі знизилася в минулому році на 40%, що може стати причиною дефіциту крові в кризових ситуаціях.