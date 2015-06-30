Таксофони Нью-Йорка будуть роздавати Wi-Fi

У рамках нового проекту LinkNYC компанії Sidewalk Labs до десяти тисяч таксофонів міста планується перетворити в точки доступу до Wi-Fi, пише Русская служба Би-Би-Си.

Швидкість безкоштовного доступу при цьому буде не нижче одного гігабіта в секунду, а крім інтернету таксофони - які пропонується перейменувати в "комунікаційні центри" - дадуть нью-йоркцям доступ до транспортних, комунальних та інших сервісів.

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Компанія Sidewalk Labs була створена в 2015 році корпорацією Google і колишнім чиновником мерії Нью-Йорка Деном Доктороффом.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Google створила підрозділ для реалізації проектів по удосконаленню устрою міст. Створений підрозділ - Sidewalk Labs - сфокусується на поліпшення життя в місті для кожного" за рахунок розвитку та впровадження технологій для рішень у таких питаннях, як "вартість життя, ефективність транспортних систем і використання електроенергії.