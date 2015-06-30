Сьогоднішня доба буде на секунду довшою

Про це повідомили в NASA, передає "Новое Время".

Опівночі 30 червня час 23:59:59 змінять на 23:59:60, а вже потім – звичний 00:00:00.

Обертання Землі поступово сповільнюється, і стрибок на секунду є способом це враховувати, розповів співробітник NASA Даніель Макміллан (Daniel MacMillan).

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Офіційно доба триває 86400 секунд. Але фактично середня сонячна доба триває 86,400.002 секунди, що пов'язано з уповільненням Землі, на яку, крім гравітації Сонця, впливає також гравітація Місяця.

Вчені за допомогою надточного атомного годинника підрахували, що доба триває довше 86400 секунд приблизно з 1820 року. Вперше ще одну секунду додали до доби у 1972 році.

Додаткова секунда з'являється у добі кожні три-чотири роки. Це потрібно для врівноваження астрономічного часу з тим, за яким живе людство.

Востаннє секунда додавалася 30 червня 2012 року, що спричинило збої у програмах і комп'ютерних системах.