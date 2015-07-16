NASA опублікувало перші знімки поверхні Плутона

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт космічного агентства.

Знімки, як зазначили в NASA, були зроблені у високій роздільній здатності — три метри в одному пікселі.

Апарат, що пролетів всього в 12,5 тисячі кілометрів від планети, надіслав не тільки кольорові та чорно-білі зображення, але й вимірювання температури, а також первинні спектральні дані про склад атмосфери карликової планети.

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Відзначається, що на фото видно гори заввишки до трьох з половиною кілометрів, що свідчать про геологічну активність Плутона.

Раніше УНІАН повідомляв, що космічний апарат NASA New Horizons дістався до карликової планети Плутон і пролетів всього в 12,5 тис. км від її поверхні.