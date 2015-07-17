Апарат NASA зібрав всі знімки Плутона в одне 16-секундне відео
19:59, 17 липня 2015Наука та IT
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Дослідники New Horizons зробили історичний крок у дослідженні космосу, запустивши апарат, здатний робити знімки поверхні Плутона.
New Horizons досліджує Плутон / nasa.gov
Донедавна це було неможливим, передає ZN.UA з посиланням на Huffington Post.
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Варто зазначити, що 16-секундний ролик, опублікований SpaceSciNewsroom, дозволяє подорожувати і розглянути всі знімки Плутона, починаючи з моменту відкриття планети Клайдом Тімбо у 1930 році до останніх знімків поверхні Плутона, зроблених станцією New Horizons, під час перебування на мінімальній висоті від його поверхні.
Раніше УНІАН повідомляв, що космічний апарат NASA New Horizons дістався до карликової планети Плутон і пролетів лише за 12,5 тис. км від її поверхні.
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