Апарат NASA зібрав всі знімки Плутона в одне 16-секундне відео

Донедавна це було неможливим, передає ZN.UA з посиланням на Huffington Post.

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Варто зазначити, що 16-секундний ролик, опублікований SpaceSciNewsroom, дозволяє подорожувати і розглянути всі знімки Плутона, починаючи з моменту відкриття планети Клайдом Тімбо у 1930 році до останніх знімків поверхні Плутона, зроблених станцією New Horizons, під час перебування на мінімальній висоті від його поверхні.