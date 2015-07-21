У Франції вперше зафіксована довгострокова ремісія у народженої з ВІЛ дитини

Це перший випадок довгострокової ремісії у заражної від народження дитини, повідомляє Reuters з посиланням на представлену в канадському Ванкувері доповідь зборів Міжнародного товариства СНІДу.

Дівчина належить до невеликої групи тих, хто досяг ремісії після ранньої антиретровірусної терапії. Її випадок вважається найдовшим серед зафіксованих у дітей. У 2013 році повідомлялося про дитину з Міссіссіппі, яка після терапії провела 27 місяців без лікування, доки інфекція не повернулася.

Читайте такожВІЛ став менш заразним - дослідженняДоктор Асьєр Саез-Сіріон з Інституту Пастера в Парижі підкреслив, що дівчинка не належить до так званих "елітних контролерів" (нечисленної групи інфікованих людей, які від природи здатні контролювати вірус, не допускаючи його розмноження), тому ремісію варто записати саме на рахунок успішної антиретровірусної терапії.