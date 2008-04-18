Чи цікавлять російського прем`єра проблеми літака Ан-70?

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ розраховує, що під час візиту до Києва прем’єр-міністра Російської Федерації Віктора ЗУБКОВА будуть вирішені всі проблемні питання щодо завершення проекту літака Ан-70.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в Києві. (Очікується, що В.ЗУБКОВ відвідає Україну 25-26 квітня – УНІАН).

«Нам треба буде домовлятись з РФ, і я сподіваюсь, що коли буде візит прем’єр-міністра РФ в Україну, то ця тема буде стояти», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він наголосив, що Україну не влаштовують темпи, якими ведуться роботи по проекту, і вона зробить все можливе, щоб їх прискорити.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що планові випробування літака повинні проходити на АНТК ім. Антонова, і вже розпочато будівництво двох літаків на заводі «Авіант».

Довідка УНІАН. Створення літака Ан-70 - спільний українсько-російський проект. Літак Ан-70 призначено для транспортування вантажів масою до 47 тонн, десантування парашутистів і техніки.

У липні 2006 р. уряд Росії прийняв рішення почати переговори з Україною про припинення спільного проекту зі створення й серійного виробництва військово-транспортного літака Ан-70. 24 жовтня 2006 року тодішній голова уряду РФ Михайло ФРАДКОВ заявив про остаточний вихід Росії з проекту Ан-70. Тоді ж Україна закликала Росію погасити борги за проектом Ан-70.

Водночас у серпні 2007 року на авіасалоні МАКС-2007 Об`єднана авіабудівна корпорація (ОАК) Росії та Державний авіабудівний концерн "Авіація України", куди входить АНТК ім. О.К.Антонова, підписали меморандум, зокрема, про відновлення серійного випуску літаків Ан-124 «Руслан» і кооперації за програмою військово-транспортного літака Ан-70.