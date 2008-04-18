Чи роблять в Україні піратський ремонт авіадвигунів для МіГ-29?

Міністр оборони України ЄХАНУРОВ пов’язує з конкуренцією звинувачення російських виробників двигунів на адресу українських авіаремонтників у піратському ремонті двигунів для винищувачів МіГ-29.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

“Питання конкуренції ніхто не знімав...Це вічні питання”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

“Я звик до того, що весь час ті, хто виготовляють, і ті, хто модернізують, на ринку працюють хто разом, а хто проти один одного. Це нормальні речі у відносинах між конкурентами”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 квітня, російське видання «Независимая газета» (№ 81) повідомило, що «на міжнародному салоні «Двигуни-2008» гендиректор Московського машинобудівного підприємства імені Чернишова Олександр НОВІКОВ звинуватив українських конкурентів у тому, що вони не мають жодного права ремонтувати двигуни винищувачів МіГ-29, які виготовляються на російських підприємствах».

«Независимая газета» нагадала, що в радянські часи авіазаводи розташовувалися в Росії, а авіаремонтні заводи – в Україні. «Розподіл праці, що склався», зараз не радує російський ОПК. Ремонт і модернізація набагато вигідніші за розробку і виробництво нових літаків, і вітчизняні підприємства хотіли б самі цим займатися. Особливо, якщо йдеться про зарубіжні замовлення. Туркменістан, Казахстан, Азербайджан та інші країни платять Україні десятки мільйонів доларів за ремонт і модернізацію російських «МіГів». При цьому жодних ліцензій і дозволів від виробників українці не мають», - стверджує газета.

За інформацією російського видання, в центрі скандалу опинилися двигуни РД-33-2С для винищувача МіГ-29. Їх замкнутий цикл ремонту виконує Луцький авіаремонтний завод «Мотор». Разом з 9-ма іншими профільними підприємствами він входить до «Концерну «Авіаремонт».