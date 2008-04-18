Сайт ”Одноклассники” заробив три мільйони доларів за три місяці

Соціальна мережа Odnoklassniki.ru, яка дозволяє шукати в інтернеті своїх шкільних та інститутських знайомих, заробила на рекламі за перший квартал 2008 року 3,3 мільйона доларів. За прогнозами засновника сайту Альберта Попкова, за рік виручка має скласти 20-25 мільйонів доларів. Про це пише Лента.ру з посиланням на "Ведомости".

На веснц 2008 року Odnoklassniki.ru зайняли п`ять відсотків всього ринку банерної реклами. Очікується, що до кінця року частка сайту зросте до 8-10 відсотків. При цьому соціальна мережа має ще й платні сервіси.

Попри значне зростання виручки, як зазначив Альберт Попков, мережа як і раніше залишається збитковою. За його словами, щодня в мережі реєструється по 100 тисяч нових анкет. Через це він вважає, що сайт вийде з мінуса вже 2009 року.

Основний конкурент Odnoklassniki.ru - сайт Vkontakte.ru - свої фінансові показники поки що не розкриває. Наразі ці сайти є найпопулярнішими в мережі. Їх щомісячно відвідує до 10 мільйонів чоловік.