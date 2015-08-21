NASA показало яскраве фото космічної туманності

Туманність NGC 2174 сфотографували за допомогою космічного телескопа Спітцер. Вона розташована на відстані 6 тис. 400 світлових років від Сонця, повідомили в NASA.

Читайте такожNASA зробило фото світанку з борту МКС

Телескоп Спітцер призначений для спостереження за космічними об'єктами в інфрачервоному діапазоні. Його вивели на орбіту 25 серпня 2003 року.

Спітцер не був спочатку розроблений для вивчення екзопланет, але він виявився важливим інструментом у цій галузі.

Раніше астронавт NASA Скотт Келлі опублікував вражаюче відео, яке було знято з борту МКС - вона пролітає над Землею зі швидкістю понад 26 тисяч кілометрів на годину.