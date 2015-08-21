NASA показало яскраве фото космічної туманності
08:46, 21 серпня 2015Наука та IT
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Астрофізики отримали нове барвисте зображення емісійної туманності NGC 2174, розташованої в сузір'ї Оріона.
NASA показало фото туманності / nasa.gov
Туманність NGC 2174 сфотографували за допомогою космічного телескопа Спітцер. Вона розташована на відстані 6 тис. 400 світлових років від Сонця, повідомили в NASA.
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Телескоп Спітцер призначений для спостереження за космічними об'єктами в інфрачервоному діапазоні. Його вивели на орбіту 25 серпня 2003 року.
Спітцер не був спочатку розроблений для вивчення екзопланет, але він виявився важливим інструментом у цій галузі.
Раніше астронавт NASA Скотт Келлі опублікував вражаюче відео, яке було знято з борту МКС - вона пролітає над Землею зі швидкістю понад 26 тисяч кілометрів на годину.
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