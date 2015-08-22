NASA опублікувало зображення захоплюючого злиття зірки й туманності

Як повідомляється на сайті американського космічного агентства NASA, обидва об'єкти були відзняті оптичним телескопом Hubble і розташувалися у сузір'ї Стрільця на відстані 15 тисяч світлових років від Землі, передає DT.ua.

В центрі знімка видно яскравий об'єкт, який є зіркою Hen 2-427. Гарячі маси газу, які палають відтінками червоного і помаранчевого, відносяться до туманності й несуться в космічному просторі від центру на швидкості більше 150 тисяч кілометрів на годину.

Ця зірка відноситься до особливого класу зірок Вольфа-Райе, який названий в честь астрономів Шарля Вольфа і Жоржа Райе. До цього класу зірок відносять супергарячі об'єкти, що характеризуються шаленим викидом своєї речовини.

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За оцінками експертів, туманність M1-67 має вік до 10 тисяч років. За космічними мірками, туманність ще знаходиться в "дитячому" віці.

Це зображення — поліпшена версія старого знімка, який був вперше опублікований у 1998 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що астрофізики отримали нове барвисте зображення емісійної туманності NGC 2174, розташованої в сузір'ї Оріона.