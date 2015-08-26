З чорної діри можна вибратися - вчений

Учений-фізик Стівен Хокінг висунув нову ідею про те, що відбувається з інформацією, яка потрапляє до чорних дір, повідомляють РИА Новости з посиланням на сайт Королівського технологічного інституту в Стокгольмі.

На думку фізика, яку він висловив на конференції в Стокгольмі, в дійсності чорні діри не поглинають і не знищують інформацію. Стівен Хокінг припустив, що інформація взагалі не потрапляє до чорної діри. Замість цього інформація постійно записується у вигляді двомірної голограми на горизонті подій чорної діри, в точці неповернення. При цьому інформація перемішується – двомірні голограми зберігають її в "хаотичній, марній формі". Як вважає Стівен Хокінг, така інформація втрачена для практичного використання.

Однак фізик вважає, що інформація може "вибратися" з чорної діри, якщо вона не потрапляє безпосередньо до неї.

"Існування альтернативних теорій щодо чорних дір припускає, що це можливо. Чорна діра має бути великою, і якщо вона обертається, тоді можливий прохід до іншого всесвіту. Але ви не зможете повернутися до нашого", — наводить сайт Королівського технологічного інституту слова Стівена Хокінга.

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Питання про те, що відбувається з інформацією про фізичний стан об'єктів, коли їх поглинає чорна діра, був одним з найважчих для вчених протягом десятиліть. За законами квантової механіки ця інформація не має зникати – незалежно від того, що з нею відбувається, навіть якщо об'єкт потрапляє до чорної діри, говориться в статті.