Під поверхнею "темної сторони" комети Чурюмова-Герасименка знайшли лід (фото)

Перші результати досліджень принесли вченим несподівані відкриття. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті NASA.

Ділянки навколо південного полюса комети занурені практично у повну імлу, за останні п'ять років жодного разу на них не потрапляло сонячне світло. Через це дослідження в цій частині комети могли проводитися за допомогою одного інструменту космічного апарату – MIRO, передає ZN.UA.

Перші дані, які були передані на Землю, розкрили вченим інформацію про матеріал, з якого комета складається під поверхнею. Зібрані MIRO дані свідчать про те, що перші кілька десятків сантиметрів під поверхнею комети в цьому районі складаються з льоду.

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За словами дослідників, матеріал, з якого складається південний полюс комети, відрізняється від того, який був виявлений в інших її ділянках. По всій видимості, матеріал під поверхнею комети є прозорим і складається з водяного льоду чи льоду з двоокису вуглецю.

Вчені вважають, що подібне розходження в будові комети може бути наслідком сезонних змін. У той час, коли частина комети активно висвітлюється Сонцем, лід випаровується, а коли комета знову занурюється в темряву, утворюється знову.