Під поверхнею "темної сторони" комети Чурюмова-Герасименка знайшли лід (фото)
Космічний апарат Rosetta , який займається вивченням комети 67Р/ Чурюмова-Герасименка, почав досліджувати темні холодні райони навколо південного полюса комети.
Перші результати досліджень принесли вченим несподівані відкриття. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті NASA.
Ділянки навколо південного полюса комети занурені практично у повну імлу, за останні п'ять років жодного разу на них не потрапляло сонячне світло. Через це дослідження в цій частині комети могли проводитися за допомогою одного інструменту космічного апарату – MIRO, передає ZN.UA.
Перші дані, які були передані на Землю, розкрили вченим інформацію про матеріал, з якого комета складається під поверхнею. Зібрані MIRO дані свідчать про те, що перші кілька десятків сантиметрів під поверхнею комети в цьому районі складаються з льоду.
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За словами дослідників, матеріал, з якого складається південний полюс комети, відрізняється від того, який був виявлений в інших її ділянках. По всій видимості, матеріал під поверхнею комети є прозорим і складається з водяного льоду чи льоду з двоокису вуглецю.
Вчені вважають, що подібне розходження в будові комети може бути наслідком сезонних змін. У той час, коли частина комети активно висвітлюється Сонцем, лід випаровується, а коли комета знову занурюється в темряву, утворюється знову.