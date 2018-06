Всесвітній павутині сьогодні виповнилося 25 років

Про публікацію гіпертекстового проекту в 1990 року повідомляється на сайті організації WorldWideWeb, передає Lenta.ru. Вчений з ЦЕРН Тім Бернерс-Лі представив науковому інституту 12 листопада 1990 року "гіпертекстовий проект" World Wide Web, який дозволяв обмінюватися інформацією між співробітниками організації, використовуючи механізм гіперпосилань у документах.

Гіпертекстова технологія WWW стала настільки популярною, що її часто плутають з самою всесвітньою мережею. Однак зв'язатися з комп'ютерами глобальної мережі можна було і до появи WWW, але її використання зробило можливим застосування інтернету непідготовленими користувачами: ходити по гіперпосиланнях простіше використання термінальних програм, в яких дії віддаються командами.

Перший браузер (він спочатку носив ім'я WorldWideWeb, але пізніше, щоб уникнути плутанини був перейменований в Nexus) був невибагливий і працював навіть на найдешевших комп'ютерах. Принципи, закладені 25 років тому, зазнали невеликих змін. Наприклад, користувачі сучасних браузерів не можуть редагувати і змінювати вміст вихідних веб-сторінок, як це робилося на самій зорі інтернету.

Перше програмне забезпечення для інтернету було розроблено Тімом Беренсом-Лі на вельми оригінальному комп'ютері NeXT, який проводився з 1988 по 1990 рік однойменною компанією, заснованої Стівом Джобсом. Хоча цей ПК багато в чому випередив свій час, комерційного успіху він не досяг. Коштував цей комп'ютер, неформально називався просто кубом (The Cube), $6,5 тис. Коли Джобс повернувся в Apple, американська компанія купила і його компанію NeXT. Хоча випуск однойменних апаратів припинився, технології, закладені в них, в подальшому використовувалися при створенні комп'ютерів Apple.

За підсумками 2014 року в світі налічується 2,8 млрд інтернет-користувачів - це 39% населення планети. Для порівняння: у 1995 році цей показник оцінювався в 35 млн осіб (0,6%). Причому в минулому році високу частку проникнення інтернету зайняла Азія з 28%. Слідом ідуть США (19%), інші країни (21%) і Європа (10%). У той час як у середині 90-х більше половини відсотків цього показника було у США (61%). З 5,2 млрд людей, які користуються мобільними телефонами, 60% мають смартфони - всі вони є потенційними користувачами інтернету.